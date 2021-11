Un detenido en Almansa por la presunta comisión de un delito de estafa

La Policía Nacional ha detenido en la localidad de Almansa (Albacete) a un joven de 38 años de edad como presunto responsable de un delito de estafa.

El supuesto estafador, que se dedica a realizar operaciones de compraventa entre particulares, no cumplió lo acordado con uno de sus clientes de quien había recibido 500 euros como pago de unos productos que no recibió. Diez meses después de que sucedieran los hechos y tras varios intentos fallidos del perjudicado para arreglar lo sucedido de manera amistosa, intentó por última vez resolver la situación acudiendo al domicilio del vendedor para recuperar su dinero. Al no conseguirlo, decidió denunciar los hechos a la Policía Nacional.

La investigación llevó a los agentes hasta la localidad de residencia del supuesto estafador, en la localidad albaceteña de Almansa, donde fue detenido tras negarse a atender las reiteradas citaciones que se le hicieron para que acudiera a la Comisaría de Albacete a dar cuenta de estos hechos.

De todo lo actuado se ha dado cuenta el Juzgado de Instrucción de Almansa donde el detenido tendrá que responder por estos hechos.

Recomendaciones

La Policía Nacional recomienda que en las fechas festivas que se acercan en las que se realizan numerosas compras online, se hagan de forma segura acudiendo a las páginas web conocidas o a través de plataformas digitales que ofrezcan garantías, evitando así los fraudes.