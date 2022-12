El boom de reservas para cenas navideñas supera todas las previsiones

Después de dos Navidades marcadas por la pandemia de coronavirus, las comidas de Navidad regresan con fuerza, ya sea con los compañeros de trabajo, amigos o familiares. Las cenas de Navidad, aparte de ser una tradición, son la oportunidad en la que muchos restaurantes consiguen dar un último empujón a las cifras conseguidas durante el resto del año, y poder cerrar la temporada con buenos resultados para el sector.

La restauración se prepara con optimismo la temporada navideña sin restricciones, en la que las reservas avanzan a muy buen ritmo, y se espera superar las cifras prepandémicas, cuando se facturó más de 3.250 millones de euros, según la consultora NPD. De hecho, algunos restaurantes ya no tienen mesas libres desde mediados del mes de noviembre. "Las reservas empezaron ya hace unos meses y no van a parar hasta finales de diciembre, que es cuando se tienen las últimas reservas de grupos", revela Francisco Gea, de Last.app. Se espera un aumento de las reservas y que vuelvan los grupos numerosos, ya que las empresas han recuperado presupuesto para estas fechas y no existen las restricciones que el año pasado suprimieron estas celebraciones.

En este sentido, la mayor parte de las reservas se concentra en la semana previa a Nochebuena, destacando el 15, 16 y 17 de diciembre como los días de más boom. Con el fin de evitar masificaciones y minimizar los problemas de agenda, muchos hoteleros están incorporando nuevas herramientas digitales de gestión para hacer frente a los días más duros. Al mismo tiempo, los restauradores son prudentes a la hora de anticipar sus compras porque, a pesar del alto número de reservas, persiste el miedo a que algo lo estropee a última hora.

A pocas semanas de adentrarnos de lleno en la época navideña, a los hoteleros les surgen muchas dudas de cómo gestionar las tradicionales comidas y cenas de Navidad. Ante la situación que vive la hostelería en nuestro país, es imprescindible contar con herramientas que faciliten el trabajo y la organización a los negocios, de modo que puedan seguir cosechando buenos resultados.