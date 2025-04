Balsa de Ves, uno de los más afectados por el granizo

El viernes el granizo no solo sorprendió a la capital, que tiñó con un manto blanco sus calles como si de una nevada se tratara, sino también a la provincia.

Ha ocasionado importantes daños principalmente en el campo. Municipios como Balsa de Ves llegó a registrar "un palmo de granizo en cuestión de 15 minutos" tal y como ha señalado a Onda Cero Albacete Adolfo Gómez, agricultor de este municipio.

"Tengo 50 años y he visto granizadas, tormentas...pero nada como esto. No era muy gordo pero fue mucha cantidad y, después, cayeron 43 litros de agua en un cuarto de hora. Se atascaron canales, sumideros...algo fuera de lo normal, yo no lo había vivido esto nunca".

Esto último, ocasionó que el agua entrara a algunas casas aunque no fueron daños mayores.

Daños en el campo

Es difícil todavía cuantificar cuando serán los daños pero "el almendro está dañado. Por esta zona tiramos mucho del cereal, del trigo, de la leguminosa...donde pillo la tormenta lo ha dañado bastante. La cebada esta encañonando ahora. La mata puede llegar a sacar de 6 a 7 cañones. Si ha roto 4, solo van a subir 2".