El Ayuntamiento concede más de 1.120 ayudas de material escolar

El Ayuntamiento ha concedido un total de 1.127 ayudas para la adquisición de material escolar en el curso 2024/2025, según informó el concejal de Educación, Pascual Molina. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la lista definitiva de beneficiarios, una vez estudiadas las 1.423 solicitudes presentadas. Del total de solicitudes formuladas, 296 no reunían los requisitos establecidos en la convocatoria, por exceder la renta anual familiar los de 60.000 euros, no estar matriculados en los centros o niveles educativos establecidos, no estar empadronados en el municipio o no haber subsanado las deficiencias detectadas en la solicitud.

Presupuesto de 105.000 euros

El concejal recordaba que “el presupuesto destinado a la convocatoria, 105.000 euros, ha permitido atender todas las solicitudes que respondían a las bases de la convocatoria, lo que nos hace estar muy satisfechos porque se cumple el objetivo de este equipo de gobierno de ayudar a las familias de clase humilde y también de clase media en la importante labor de la educación de sus hijos”.

Molina destacaba que “podían solicitar esta subvención, padres o madres, tutores o tutoras legales, del alumnado de Educación Infantil (3 a 6 años), Educación Primaria y Educación Especial en centros educativos públicos y concertados, y la ayuda debe destinarse a material fungible como bolígrafos, libretas, gomas, cuadernos, rotuladores, o instrumentos musicales, incluidos materiales curriculares del segundo ciclo de infantil y cuadernillos de un solo uso. Quedan excluidos los gastos relativos a la adquisición de uniformes, ropa deportiva, dispositivos y material informático o electrónico”.

La cuantía de las ayudas concedidas es de 120 euros para alumnos del segundo ciclo de educación infantil, y 80 euros para alumnos de 1º a 6º. de primaria. En el caso de educación especial se tiene en cuenta la etapa y nivel en el que se encuentre el alumno matriculado, bien sea en el segundo ciclo de educación infantil o educación primaria.