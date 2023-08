Las ayudas educativas del Ayuntamiento de Albacete rondarán el medio millón de euros para cheque escolar, comedor en verano y material escolar

El concejal responsable del área de Educación, Pascual Molina, ha informado de las diversas ayudas en materia educativa que va a ofrecer el Ayuntamiento de Albacete de cara al próximo curso 2023/2024. Destaca por su cuantía económica el cheque escolar, para sufragar los costes de guardería, aunque también es importante el servicio de comedor en verano, así como las ayudas para material escolar.

Molina ha destacado que la elevada inversión a efectuar, que rondará el medio millón de euros, “es un reflejo de la importancia que este equipo de gobierno otorga a la educación como un pilar básico para mejorar el futuro de nuestra ciudad, invirtiendo en la formación de nuestros niños con una educación integral y de calidad donde nadie se quede atrás”.

Por lo que respecta al cheque escolar, destinado a sufragar los gastos de guardería, el número de solicitudes presentadas para el curso escolar 2023/2024 asciende a un total de 840.

De las peticiones efectuadas, 695 reúnen todos los requisitos exigidos en la convocatoria. Teniendo en cuenta que el presupuesto para el cheque escolar asciende a 360.000 euros, y que el periodo para disfrutar del mismo abarca de septiembre a junio (10 meses), los beneficiarios que inicialmente se beneficiarán serán 404, de los que 391 percibirán cada uno un cheque por importe de 90 € mensuales, y otros 13 percibirán un cheque mensual de 60 €. Se atenderán así todas las solicitudes cuya renta per cápita es inferior a 7.000 €. Se ha constituido una lista de espera con un total de 291 solicitantes ordenada por renta per cápita.

Un total de 145 peticionarios no reúnen los requisitos establecidos por los siguientes motivos: exceder la renta anual de la unidad familiar los 60.000 euros, no figurar empadronados con una anterioridad de seis meses a la presentación de solicitudes, no haber subsanado las deficiencias detectadas en la solicitud, o superar el menor la edad máxima exigida.

El concejal ha afirmado que “en próximas convocatorias incrementaremos los recursos de este cheque-escolar, como base de la acción educativa municipal que permita ejercer a los padres su derecho a la libre elección de centro en el que escolarizar a sus hijos más pequeños, facilitando además la conciliación de la vida familiar y laboral”.