Más de Uno Albacete 12: 30 h Miércoles 14/04/2021

En Más de Uno Albacete hemos escuchado al director de Salud Pública, Juan Camacho, analizar la evolución de la pandemia , y hemos hablado con Sergio Plata, farmacéutico hospitalaria , sobre los efectos adversos de las vacunas y de medicamentos muy comunes. La Decana de la Facultad de Relaciones Laborales y Seguridad Social, Mª José Romero, se ha referido a la propuesta del Ministro Escrivá de incentivar con 12.000 euros el retraso en la jubilación , y celebramos la llegada a Albacete de la app Too Good To Go que lucha contra el desperdicio de alimento