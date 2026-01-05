Transportes despliega 279 quitanieves ante las previsiones de nieve en Cantabria y Madrid

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible desplegará 279 máquinas quitanieves con una capacidad de almacenamiento de 45.394 toneladas de fundentes para "garantizar la vialidad" en la red de carreteras del Estado que se vean afectadas por las nevadas que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto en Cantabria y Madrid los días 5 y 6 de enero, como ha expresado en un comunicado.

AEMET ha emitido un aviso de nivel naranja por nevadas en Cantabria para los días 5 y 6 de enero, mientras que en la Comunidad de Madrid el aviso es de nivel amarillo para esas mismas jornadas.

Ante esta situación, el departamento dirigido por Óscar Puente ha hecho un llamamiento a la prudencia y a extremar las medidas de precaución al circular por carretera, especialmente en las zonas que puedan verse afectadas por la nieve y el hielo.

Asimismo, ha recomendado consultar las fuentes de información oficiales y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y de vialidad invernal, además de estar pendiente de las actualizaciones que se realicen a través de los canales oficiales del Ministerio.