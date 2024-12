Cantabria cifra en casi 18.000 las consultas perdidas este año por no acudir el paciente

La Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria cifra en cerca de 18.000 las consultas externas perdidas este año por no asistir el paciente a la cita y no avisar además.

En concreto, el departamento que dirige César Pascual (PP) sitúa ese absentismo en 17.861 personas, que suponen el 5,7 por ciento de la actividad programada (y un 46,42% de la lista de espera), e indica que esa inasistencia, por diferentes motivos, "repercute de forma importante" en la lista de espera.

"Un paciente que no acude a la cita programada genera una salida de lista sin actividad, hace que un paciente que está en lista de espera no pueda ser atendido en el hueco no utilizado que deja la inasistencia y, habitualmente, al volver a solicitar cita genera otra entrada en lista inadecuada respecto a la demanda y frecuentación formada", explican a Europa Press desde Salud, que considera "óptimo" un absentismo inferior al 6% en las consultas externas.

Por especialidades

Por especialidades, las más afectadas son dermatología, otorrinolaringología, psiquiatría, rehabilitación, reumatología y traumatología. Y teniendo en cuenta el porcentaje de absentismo en relación con la actividad programada de primeras consultas las especialidades con mayores ausencias son psiquiatría, dermatología, obstetricia, ginecología, otorrinolaringología y endocrinología.

En Atención Primaria, el número de consultas no realizadas este año, según datos a fecha de 18 de diciembre, ha sido de 469.639 respecto a las 5.330.937 realizadas, lo que supone un 8,1% de absentismo sobre la actividad planificada, y teniendo mayor incidencia con el psicólogo, higienista dental y enfermería.

Y respecto al número de intervenciones suspendidas -aquellas no realizadas y tampoco sustituidas- han sido 698 frente a las 31.727 realizadas, lo que representa el 2,2%, según los datos facilitados a esta agencia por Salud.