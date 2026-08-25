El mercado de Puertochico se abre a la compra online con entrega a domicilio o recogida en local

El mercado de Puertochico de Santander ha puesto en marcha un nuevo servicio de venta online y entrega a domicilio o recogida en local, una herramienta al servicio de los comerciantes y de sus clientes para hacer "más fácil" la compra y ampliar las posibilidades de venta de sus puestos.

La plataforma, disponible para toda España en www.mercadodepuertochico.es, cuenta ya con un catálogo de 82 productos correspondientes inicialmente a cinco puestos --Frutas y Verduras Angelines participa con 13 productos; Quesoba, con otros 13; Los Tesoros de Samuel, con 10; La Crujiente Santander, con 28; y Carnicería Del Castillo, con 18--.

La entrega tiene un coste de 5 euros que asume el Ayuntamiento los dos primeros meses para las personas que lo prueben. A partir de ahí, habrá diferentes ofertas que tendrán en cuenta la fidelidad de los clientes.

Así lo ha dado a conocer este lunes la alcaldesa, Gema Igual, durante la presentación de este nuevo servicio que ya ha dado comienzo a su primera fase con el desarrollo técnico, logístico y comercial.

Bajo el lema 'El mismo mercado de siempre, ahora también llega a casa', el objetivo, ha explicado, es abrir "una nueva posibilidad" para que comprar en el mercado santanderino resulte "más fácil" y para que los puestos puedan llegar a personas que, por distancia, falta de tiempo, horarios de trabajo o simplemente por sus hábitos de consumo, utilizan cada vez con mayor frecuencia los canales digitales.

Según ha señalado, se trata de un 'marketplace' de manera piloto durante un año para el mercado de Puertochico que después "será extrapolable" a los otros dos de la ciudad.

La regidora, que ha estado acompañada por el concejal del área, Álvaro Lavín, y Chema Alonso, presidente de la Asociación de Comerciantes, ha detallado que el Ayuntamiento lleva meses trabajando en un sistema integral de venta y reparto a domicilio.

De este modo, ha explicado que la logística está definida e implantada, al igual que el TPV y el transporte, y se entra ahora en la fase de lanzamiento.

En este sentido, Igual ha señalado que el funcionamiento se ha diseñado para que resulte "sencillo". Y es que los productos se incorporan a la plataforma, el cliente realiza su pedido online, el comerciante prepara el pedido directamente en su puesto y, a partir de ahí, el comprador puede recibirlo en su domicilio en el mismo día o recogerlo.

"Queremos que la tecnología se integre de una manera natural en la actividad diaria del mercado, facilitando el trabajo de los comerciantes y ofreciendo al cliente una alternativa cómoda para realizar su compra", ha destacado.

La alcaldesa ha indicado que el objetivo final es ampliar las posibilidades de venta del Mercado de Puertochico de forma que se llegue a "una persona que conoce perfectamente este mercado pero que no puede desplazarse hasta allí; a alguien que vive en otra zona de Santander y que hasta ahora no contemplaba Puertochico como una opción habitual para realizar su compra; a familias que disponen de poco tiempo durante la semana; y también a consumidores más jóvenes que realizan con naturalidad sus compras a través de Internet".

Esencia "intacta"

Sin embargo, la regidora ha apostillado que esta propuesta "mantiene intacta la esencia del mercado". Y es que, ha remarcado, "digitalizar el comercio de proximidad es utilizar la tecnología para reforzar su competitividad sin perder aquello que lo hace diferente".

"Detrás de cada pedido seguirá estando el mismo comerciante que selecciona el producto, lo prepara y conoce perfectamente aquello que vende", ha resumido.

Igual ha asegurado que los mercados municipales tienen "una enorme fortaleza" en la calidad y variedad de sus productos, en la profesionalidad de sus comerciantes y en la confianza que generan.

Pero ha reconocido que también tienen "por delante" el reto de ampliar su radio de acción, llegar a clientes de otras zonas de la ciudad y conectar con nuevas generaciones de consumidores que están acostumbradas a utilizar el teléfono móvil para una parte importante de sus compras. "Creemos que debemos ayudarles a afrontar ese reto poniendo a su disposición herramientas que individualmente serían mucho más difíciles de desarrollar", ha destacado.

La regidora ha animado a los comerciantes del Mercado de Puertochico a participar, a conocer el sistema y a trasladar sus propuestas y ha invitado también a los santanderinos a conocer y utilizar este nuevo servicio cuando esté plenamente operativo a través de www.mercadodepuertochico.es la dirección que identifica el proyecto.

Segunda fase del Mercado

Por otra parte, a preguntas de la prensa, la alcaldesa ha indicado que las obras de la segunda fase del mercado --la correspondiente a la zona de gastronomía-- comenzarán en septiembre y que durarán "meses", sin dar una fecha concreta ya que los plazos depende de cada establecimiento.

En concreto, en la mitad del espacio se instalará el Mc Donald's y en el resto diferentes franquicias o empresas, aunque la regidora no ha especificado cuáles son ya que eso "le corresponde" a Bakia, la adjudicataria de la concesión del mercado, pero sí ha dicho que la ocupación es "alta".

"Dada la polémica que ha habido hasta el momento, no voy a ser yo la que hable de alguno, que como desconozco si está ya totalmente cerrado o son conversaciones, la prudencia me hace que lo que no me corresponde anunciarlo a mí, no lo anuncio", ha apostillado Igual.