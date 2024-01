La mascarilla será obligatoria en hospitales y centros de salud en Cantabria hasta el próximo martes. La consejería de Salud decide acatar así la orden del Ministerio de Sanidad, con lo que las mascarillas pasan a ser obligatorias en estos lugares desde esta noche.

Esta obligación se mantendrá al menos hasta el próximo martes, cuando Cantabria revisará sus datos de incidencia acumulada y de confirmarse el descenso que mantiene desde la semana pasada, su uso pasaría a ser una recomendación.

Asume la decisión pero no la comparte

Cantabria asume la decisión del Gobierno central, aunque no la comparte, ya que "no cuenta con el aval técnico de la Ponencia de Alertas y la de Vigilancia en la que, tras la reunión conjunta que han tenido hoy durante más de tres horas, los técnicos que las componen no han dado su visto bueno".

"Se trata pues de una decisión unilateral e impositiva que la ministra había tomado hace días y así manifestó en diversos medios de comunicación, y que hoy sin aval técnico ni consenso con los consejeros ha puesto en marcha", ha asegurado César Pascual, que ha lamentado la "ruptura institucional del consenso", que ha sido la fórmula de trabajo legalmente establecida para el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Para Pascual, esta decisión "ofrece importantes dudas acerca de su legalidad, pero especialmente supone un injustificado ataque y menosprecio a las competencias que tienen las Comunidades Autónomas", y considera que "si la ministra hubiera apostado por diálogo y no por la imposición no hubiera sido difícil lograr el consenso con las comunidades autónomas, y se hubiera evitado llegar a una situación que supone romper con los principios de respeto y la lealtad institucional que deben presidir las relaciones entre las administraciones".

Recomendación a partir del martes, 16 de enero

Cantabria revisará el próximo martes sus datos y de confirmarse el descenso que mantiene desde la semana pasada levantaría esta obligatoriedad y pasaría a recomendar su uso en hospitales y centros de salud, teniendo en cuenta la caída continuada en las cifras de incidencia.