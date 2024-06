Investigan la quema de varios contenedores anoche en Camargo, que amanece con folletos rotos tirados en las calles

La Guardia Civil y la Policía Local están investigado la quema de cinco puntos de contenedores durante la pasada madrugada en Camargo, coincidiendo con las huelgas de limpieza viaria y basura convocadas desde el pasado viernes en el municipio, que ha amanecido, además, con "folletos rotos tirados por las calles".

La Policía Local y los Bomberos han estado trabajando anoche en la extinción de la quema de dichos contenedores, que se ha producido en la calle San Antonio, en el centro urbano, la calle La Calva, el barrio Romanzanedo y el barrio Amedias.

Así lo ha informado el alcalde, Diego Movellán, este martes a preguntas de la prensa sobre las huelgas convocadas en ambos servicios.

"Esperemos que no tengamos más madrugadas como la de anoche. Hoy nos hemos levantado con las calles, con todos los folletos rotos, los carteles arrancados, tirados en las calles. Se ve que están rotos los folletos y nos hemos encontrado con cinco puntos de contenerización que han sido quemados anoche", ha lamentado.

Según ha indicado el regidor, en alguno de los puntos la "rápida actuación" de los trabajadores del servicio de recogida de basura, así como de los Bomberos y la Policía, "ha evitado daños mayores, por la cercanía con vehículos". "Podríamos estar hablando de destrozos en vehículos", ha advertido.

"Los vecinos nos han trasladado que han visto a trabajadores de esas empresas ensuciando las calles. Yo ahí no los he visto, no lo voy a creer. Hay unas investigaciones y cuando se demuestran los hechos lo que se tiene que hacer es denunciar", ha apuntado.