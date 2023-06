Cantabria tendrá un Gobierno del PP en solitario con la abstención del PRC

María José Sáenz de Buruaga será presidenta del un Gobierno en solitario del Partido Popular gracias a la abstención del PRC. La líder del PP cántabro llamará hoy a Miguel Ángel Revilla para pedirle la abstención de los diputados regionalistas en su investidura.

"Queremos gobernar en solitario" ha expresado Sáenz de Buruaga durante el discurso ofrecido durante la reunión de la dirección del partido. Un discurso en el que los aplausos más atronadores se han escuchado cuando la líder del PP se ha mostrado contraria al pacto de Gobierno PP-PRC.

“Esto no va de la supervivencia del PRC”, ha advertido la futura presidenta de Cantabria, "esto va de Cantabria y del futuro de Cantabria, que para nosotros es lo primero y los cántabros han dicho alto y claro que para enderezar el rumbo de esta tierra y abrir un futuro de oportunidades para todos, la solución no es Miguel Ángel Revilla ni el PRC, es el Partido Popular”.

El PRC confirma la abstención

De momento, el PRC ha confirmado su abstención en la investidura de Sáenz de Buruaga como primera presidenta de Cantabria.

Miguel Ángel Revilla ha explicado que "en principio" la intención del PRC "no es estar en el Gobierno", pero pone una serie de condiciones para facilitar un ejecutivo del PP en minoría: "Les garantizamos la gobernabilidad a cambio de que no se comporten como en el 2011 y todas las obras que teníamos en marcha se las cargaron", además de que "sometieron a la tortura de comisiones de investigación a todo el mundo durante dos años".

Libertad en los ayuntamientos para realizar pactos

Ambos partidos han dado libertad a sus comités locales para llegar a pactos en los ayuntamientos donde pueden llegar a acuerdos. En el PRC, Revilla ha asegurado que los ayuntamientos tienen "libertad absoluta" para decidir sus coaliciones.

"No os voy a decir ni lo que tenéis que hacer, ni cómo, ni con quién. Vosotros sois los que habéis dado la cara, los que habéis cosechado los resultados, los que mejor conocéis la situación en vuestros municipios y vosotros sois, no me cabe ninguna duda, los que vais a saber respetar mejor que nadie la voluntad de vuestros vecinos, que es a lo que nos debemos. Confío en todos vosotros", ha afirmado Buruaga.