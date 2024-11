El gerente de Diavida y un miembro del comité de empresa se enzarzan en Más de Uno por las condiciones del servicio

La empresa ha tardado en abonar las nóminas por un problema surgido a raíz de los efectos causados por la DANA en las instalaciones centrales que Diavida tiene en Valencia, pero el gerente Antonio Moreno ha explicado que los retrasos no se deben a insolvencia económica, si no a un desacuerdo con una entidad bancaria para adelantar el dinero destinado a los pagos de los salarios. Además se han ido abonando y sólo quedan 30 por satisfacer de las 120 nóminas correspondientes a otros tantos trabajadores según este responsable. Tras el sabotaje de una decena de vehículos (pinchazos e incluso la rotura de los cables de frenos) Moreno ha acusado de los hechos a algunos trabajadores "unos pocos movidos por otros" y "no se puede llegar a esos límites" poniendo en riesgo a trabajadores y pacientes.

Participaba también el el programa Sergio Saiz, miembro del comité de empresa, que ha condenado los hechos y corroboraba el pago de las nóminas, pero al señalar determinados incumplimientos del contrato, concretamente la falta de técnico que obligatoriamente debe acompañar al conductor de las ambulancias, Moreno y Saiz se han enzarzado en la discusión sobre las causas, los incumplimientos y supuestas presiones entre los trabajadores para no realizar servicios.