Consumo recomienda planificar las compras, informarse de las garantías y conservar siempre el tique durante las rebajas de invierno

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, a través de la Dirección General de Comercio y Consumo, ha recomendado a los compradores y usuarios que ante el comienzo del periodo de las rebajas se planifiquen las compras y se evite el sobreendeudamiento y las compras compulsivas.

El director general de Comercio, Rosendo Ruiz, ha aprovechado para recomendar la compra en comercios locales para contribuir a mantener la economía de nuestro entorno, ha invitado a los consumidores a reflexionar sobre adquisiciones que no perjudiquen el medio ambiente y que no produzcan excesivo gasto energético, y también ha propuesto que los juguetes para los niños sean seguros y educativos.

Ruiz ha recordado la importancia de distinguir entre las rebajas y otro tipo de ofertas que también reducen los precios, especificando que las rebajas se producen cuando los productos se ofrecen en el establecimiento a un precio inferior al fijado antes de dicha venta en el propio establecimiento y como consecuencia de la finalización de una temporada comercial. Por este motivo, este año, desde la Dirección General de Comercio y Consumo, se incidirá en el control de la posible falta de información sobre el precio original de los productos que impide comprobar al consumidor la veracidad de la rebaja publicitada y ofertada.

El director de Comercio y Consumo, que ha insistido en que las rebajas no deben repercutir en la calidad de los productos, se ha referido a la importancia de distinguir entre las rebajas y otro tipo de ofertas que conllevan también una bajada del precio, como es el caso de la liquidación y los saldos. En las liquidaciones la disminución del precio se produce por la necesidad del establecimiento de eliminar mercancía con cierta urgencia, como puede ser por una reforma, cese total o parcial de la actividad, etc, mientras que en los saldos dicha disminución del precio implica una menor calidad.

Otro consejo importante que el departamento de Rosendo Ruiz quiere trasladar a los consumidores es que antes de pagar se debe preguntar en el establecimiento si admiten devoluciones por cambio de talla u otra circunstancia no achacable al establecimiento ni al fabricante. Sin embargo, si el artículo está defectuoso, el comerciante está obligado a cambiarlo en cualquier época del año. Igualmente, un producto rebajado tiene que cumplir todas las normas de calidad y etiquetado, y el consumidor y usuario tiene derecho a reclamar como si se tratara de un producto en venta habitual.

La Dirección General de Comercio y Consumo ha destacado la importancia de conservar el tique o factura de compra, ya que es imprescindible para ejercer el derecho a cambiar, devolver o reclamar tras la compra, o que las políticas de pago, devolución y garantías deben de mantenerse en las mismas condiciones que en el resto del año.

Devoluciones

Con respecto a las devoluciones, en las compras a distancia, es decir, aquellas realizadas por internet, teléfono, correo o a domicilio, el consumidor tiene 14 días de plazo para devolver la compra sin necesidad de justificar el motivo (derecho de desistimiento). En estos casos, salvo que se indique lo contrario, los gastos de envío para devolverla deberá pagarlos el consumidor.

Si la compra se realiza en una tienda física, el consumidor tiene derecho a devolverla siempre que haya una falta de conformidad en el contrato, por ejemplo, en caso de defecto de fábrica. El resto de las devoluciones serán por cortesía comercial, ya que las tiendas no están obligadas legalmente a aceptar otro tipo de cambios o devoluciones.

La política de devolución específica en periodo de rebajas debe ser claramente anunciada por el establecimiento. De lo contrario, debería aplicarse la misma política que en el resto del año.