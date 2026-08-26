Aeropuerto Seve Ballesteros

Una avería retrasa más de ocho horas en 'el Seve' la salida de un vuelo de Ryanair a Londres

El vuelo, con numeración RK2613, tenía la salida prevista a las 10.25 horas, aunque no pudo partir hasta minutos antes de las 19.00 horas

Europa Press | Alicia Real

Santander |

Un avión de Ryanair.
Un avión de Ryanair. | Archivo / Europa Press

Una avería retrasó más de ocho horas la salida del vuelo de Ryanair del martes entre el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander y el de Londres-Stansted.

El vuelo, con numeración RK2613, tenía la salida prevista a las 10.25 horas, si bien no pudo partir hasta minutos antes de las 19.00.

Ante la incidencia, la compañía envió su avión de apoyo para averías, que llegó al Seve Ballesteros sobre las 18.00 horas, con mecánicos, según informa en sus redes sociales Amigos de Parayas, asociación sin ánimo de lucro que sigue el día a día del aeropuerto cántabro.

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