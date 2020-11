"Un confinamiento de tres días no tiene el mismo efecto que uno de tres meses"

Fernando Simón ha asegurado que "no discrepo con el ministro en absoluto... un confinamiento de tres días tendrá su efecto pero no el mismo que un confinamiento de tres meses". Simón ha pedido que "no me entiendan con esto que estoy discrepando con el ministro porque no es así...".