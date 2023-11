Sergio Tolosa repasa la derrota sufrida en Santo Domingo

"La acción del primer gol lo dice todo, remata solo hasta tres veces y Jacobo acaba marcando ya en el minuto 12. Eso define cómo salió un equipo y otro", comenta Tolosa. "Si te dominan el centro del campo, lo vas a pasar mal en defensa. La gente se ceba con los laterales, superados por los extremos y laterales, pero todo viene por la falta de ayudas", comenta.

El exojedador verdiblanco incide en el problema de la debilidad defensiva. "Los centrales tienen que ser más contundentes. Se vio en el tercer gol. Germán no va a despejar el balón en el primer palo con velocidad y Mantilla no está bien perfilado, a Aldasoro se le va la marca y de ese desconcierto llega el gol", explica. "Tenías la pareja hecha de Germán y Alves con Mantilla en el lateral derecho, no quiero decir que Dani no aporte en ese puesto, pero no tiene el perfil defensivo. Y en la izquierda tampoco es siempre culpa de Saúl cuando se encaja un gol".

"A toro pasado es más fácil y puedes tener tu opinión, pero es cierto que en la media hace falta un jugador de más trabajo si sabes que el Alcorcón te va a intentar crear superioridad en la media y que necesitas ocupar mejor el espacio. José Alberto puso un equipo para ir a por el partido con el balón, pero no se ganaron los duelos ni las segundas jugadas... Ellos superaban la presión fácil y el Racing se quedaba partido", apunta.