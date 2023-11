Medhi Nafti: "El Racing no tiene nada que perder ante el Levante"

Guarda todavía un mal recuerdo del UD Levante-Racing de Santander de la temporada pasada. Perdió 0 a 1 y acabó despedido. "Había mucha necesidad, nervios y tensión y eso hizo que no hiciéramos un buen encuentro", recuerda. Sobre el encuentro del lunes Medhi Nafti cree que "el Racing no tiene nada que perder ante el Levante y eso le hace más peligroso. Conociendo a José Alberto planteará un partido para ganar". "Este Levante engaña, da la sensación de que no domina el partido, de que no les están saliendo las cosas y a la mínima te hace daño. No descartó que el lunes el Racing sea el que tenga el balón. El Levante tiene jugadores en racha como Bouldini o Pablo Martínez y es capaz de generar peligro sin balón", explica.

El entrenador franco-tunecino sigue viviendo en Chiclana, Cádiz, y ahora ve mucho fútbol a la espera de banquillo. "Al Racing le he visto mucho. El inicio de temporada ha sido ilusionante. Es un equipo muy atractivo para ver. Los equipos de José Alberto son alegres, vistosos, atrevidos... Es de los conjuntos más goleadores, aunque es cierto que está encajando mucho en este pequeño bache, pero soy muy optimista. Me mejor y creo que mínimo acabará en mitad de tabla. Es una plantilla ya hecho con variantes y jugadores que quieren el balón como Peque, Andrés o el decisivo Íñigo Vicente", comenta.

Sobre la Segunda División Medhi considera que es pronto todavía para vaticinios en una competición siempre muy igualada. "Mira el Cartagena el lunes, que casi gana en el Tartiere. El Racing después de enfrentarse al Levante tiene una recta final de año ante rivales de la zona baja, o de su liga, por decirlo de alguna manera. Eldense, aunque está muy bien, Oviedo, Mirandés, Andorra... En Navidad habrá que hacer balance", apunta el que fuera mediocentro de la entidad racinguista.