Más de uno Cantabria. Deporte 19/03/2021

El Racing juega el domingo a las cinco ante el Arenas en El Sardinero con la obligación de ganar y pendiente de lo que haya ocurrido antes en el Portu-Real Unión y Bilbao Athletic- Real B que se juegan el domingo por la mañana. Es fundamental que los donostiarras no pierdan en Lezama. Aritz Solabarrieta, entrenador de los santanderinos, dice que verá los partidos “con cuatro pantallas” pero eso no le descentrará de lo importante que es ganar a los Getxo. “A nosotros no nos sirve otra cosa”, apunta el de Ondárroa.

El Laredo también tendrá que ganar y tirar de calculadora. Juega el domingo a las cinco y media en Sarriena ante el Leioa. Analizamos los dos partidos con Sergio Tolosa y el resto de la jornada de Segunda B.

El Sinfín se ha reforzado con un lateral internacional ucraniano que estaba jugando en Qatarl El sábado a la siete y media juega en el Palau ante el Barcelona. Un partido imposible. El Bathco Torrelavega inicia la fase de campeones en la división de honor plata en busca del ascenso a la Asobal. Juega en Alicante mañana a las siete y media.

El grupo Alega Cantabria tras vencer al Marbella intentará ganar su sexto partido consecutivo mañana sábado a partir de las seis en Morón de la Frontera. El sábado a las cinco se disputa el regional de larga distancia pata traineras en Santoña.