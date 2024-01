Marco Sangalli: "Llevo mucho tiempo en esto y confío mucho en este equipo"

Marco Sangalli tiene muchas ganar de regresar a la competición: "Las semanas con el míster desde que llegué son siempre muy competidas y tenemos ganas de comenzar la segunda vuelta. No recordaba un parón tan largo sin competir, pero sirve para volver con más ganas después de desconectar"

Sobre el Eibar considera que "empezó dubitativo, pero luego empezó a rodar bien y son dos equipos muy parejos, séptimo contra sexto. No sé si será un partid de rock and rollo, pero estamos concienciados de defender mejor en la segunda vuelta y encajar menos". "En la segunda vuelta todo se vuelve más complejo y hay más tensión y en esta división acertar la quiniela es imposible", apunta el centrocampista.

Con 31 años el donostiarra es el décimo mejor asistente histórico de Segunda División tras diez campañas en la categoría, en este ejercicio ya suma tres... Pero le acecha ya Íñigo Vicente. "Me lo ha comentado esta mañana, espero que ascendamos y que no sume más en esta categoría. Me mete mucha caña con que no tengo gol y tal, pero creo que soy también el que más lleva de todos en la división después de tantas temporadas. El último gol que marcó Íñígo Vicente fue después de una presión mía, así que en Ipurúa le digo que cambiemos... Estamos empates a un gol. Si sigue a ese nivel muchos estamos encantados de correr por él".