Juan Ventayol: "Nadie esperaba a Peque como máximo goleador"

Analizamos el empate a dos del Racing y el Real Oviedo con Juan Ventayol: "Son partidos divertidos para el espectador, de toca y daca y muchos ataques. Cuando juegas a eso te puede pasar que tengas problemas. Hay que valorar que sin dominar los partidos el Racing está logrando sumar puntos. Los dos porteros fueron los mejores del encuentro". Para el técnico cántabro el Racing "está en una situación idílica de puntos antes del parón navideño, todos lo hubiéramos firmando en verano".

Ventayol destaca que el Racing "tiene mucha calidad arriba, con futbolistas imaginativos y desequilibrantes. Hacen goles, combinan rápido de primeras, hacen paredes o filtran pases. No es normal que Peque sea el máximo goleador de la categoría, nadie lo esperaba en verano, pero está demostrando el porqué destacaba de joven, sin ser delantero al uso o sin tener talla. Está siendo vital para dar muchos puntos".

El entrenador valora positivamente "la facilidad para pelear y dar la vuelta al marcador y a la pareja de ejes, que está muy poco valorada". Sobre Sainz-Maza y Aldasoro apunta que cuando desparecieron "parecía que los otros iban a dar una salida de balón tan clara, que son técnicamente muy buenos o iban a dar pases maravillosos, pero resulta es que estos dos mediocentros dan muchas otras cosas y creo que no se les valora ahora ni cuando se les quitó". Sobre el arbitraje de Iván Caparrós Hernández lo tiene claro: "Del árbitro prefiero no hablar. Este colegiado tiene actuaciones muy extrañas. Menos mal que no se anuló el gol cuando saltó al césped el espectador porque estaba al lado. Estuvo muy desacertado. Ya se la lío otra vez al Racing, pero es que se la lía a todo el mundo, no da para más".