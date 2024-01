Juan Ventayol: "Con 15 o 20 minutos no te da en esta categoría"

El míster de Cayón considera que hay dos manera de ver la actual situación del Racing determinadas por el objetivo que se marque: "Parece que la ilusión llegó hasta donde llegó tal y como dijo el entrenador en la rueda de prensa, el Racing tiene el presupuesto que tiene y si ve de esa manera está en una buena situación para lograr la permanencia y conseguir los 50 puntos. Hay que ser realistas, aunque vivíamos el sueño cuando el equipo iba como un tiro", analiza Juan Ventayol.

Sobre las causas del bajón en este arranque de año señala que "el parón largo se está notando, pero más las bajas. En Valladolid no contabas con dos jugadores fundamentales, Martín y Arana, y una baja que creo que está siendo fundamental: Álvaro Mantilla". "No creo que defendieran mal en la primera parte, salvo en situaciones puntuales, la del gol y otra. No era un dominio de crear situaciones de superioridad o agobio, aunque el Racing estaba en campo propio. El problema era que recuperaban el balón y no lo aguantaban", reflexiona.