Juan Jesús Gutiérrez Cuevas: "Desde 2009 no me pongo unos esquíes"

Recordamos al reinosano Juan Jesús Gutiérrez Cuevas con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno. Participó en cinco, aunque se clasificó para seis. "Estoy muy desvinculado del deporte, aunque lo ves y te entra el gusanillo. No subo a Alto Campoo y me ponfo los esquíes desde 2009", cuenta. En los Juegos no tuvo la suerte de realizar las buenas actuaciones y resultados que logró en la Copa del Mundo o en la Marcia Longa italiana, que ganó tres veces.

Hablamos con Víctor Montesinos, entrenador del Unicaja Banco Sinfín, sobre el triunfo del domingo en Asobal y la previa del partido de Copa de mañana ante el Granollers.