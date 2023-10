Heber Pena: "Un ascenso en Santander me hubiera cambiado la vida"

El jugador gallego es uno de los grandes protagonistas del Racing-Racing de Ferrol del domingo a las 21 horas. "He sido muy feliz en Santander, es mi segunda casa y tengo todavía allí muchos amigos a los que veré y podré abrazar estos días", explica el extremo izquierdo.

En la temporada 16/17 anotó seis goles y repartió 12 asistencias. El Racing se quedó a las puertas del ascenso a Segunda A al perder ante el Barcelona B la última eliminatoria. "Fue una pena no culminar aquella temporada con un ascenso, aquella plantilla ha sido una de las mejores de la categoría. Tengo esa espinita clavada. Un ascenso nos hubiera cambiado nuestra vida deportiva a muchos jugadores de aquel año y tuvimos que seguir en Segunda B. Con mucho trabajo lo hemos podido conseguir llegar al fútbol profesional y ahora lo disfruto en casa con mi familia y amigos", explica.

La segunda temporada tuvo problemas con un cartílago en una rodilla y jugó con muchas molestias, algo que no había querido contar hasta ahora. "Después de la primera campaña en Santander tuve muchas ofertas de Segunda, pero estaba muy contento en el Racing y luego no quisieron que siguiera", recuerda.

Sobre el actual Racing de Ferrol que entrena Cristóbal Parralo cree que "somos un equipo humilde y trabajador, que juega mucho por banda con transiciones sobre todo. A día de hoy no se suele verse mucho lo de jugar con extremos a pierna natural, jugamos un poco a a la antigua y nos va bien así".

Famosos fueron los llamados "hebernaltis" en su etapa en el Racing. "La última vez que jugué en Santander, un canterano me hizo un penalti que luego falló Joselu... Años después de jugar allí un árbitro me pidió perdón por uno que pitó y que lo era como una casa. Ahora con el VAR es más difícil tener ese tipo de picardía, pero si lo hubiera habido cuando jugué allí creo que me hubieran señalado a favor cuatro o cinco más", comenta.