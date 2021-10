Diagnóstico del surf en Cantabria

El jueves a las siete se presenta en el Palacio de Festivales el estudio sobre el estado del surf en Cantabria realizado por la UC y encargado por la Dirección General de Deportes. Charlamos con Juan José González Trueba, coordinador del trabajo multidisciplinar. "No puede haber sostenibilidad si no garantizamos la preservación de los espacios naturales de interés para el surf, ahora mismo esas rompientes no están inventariados ni protegidos", explica el profesor del departamento de Geografía, Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Cantabria.

"No puede haber sostenibilidad sin un modelo de desarrollo en el tiempo. Hay que dimensionar, no hay un crecimiento ilimitado en una franja literal limitada. Hay que primar la calidad", analiza González Trueba.