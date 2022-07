Más de Uno Cantabria 14/072022

Los españoles estamos a la cabeza en el consumo de ansiolíticos. La psicóloga Carmen Sarabia que imparte un curso en la UC nos aporta herramientas que nos permiten manejar estas situaciones.

La lectura tiene un apartado especial este verano con Ana Lilia Saro y sus recomendaciones. Llega el rock más solidario con el grupo Lost From to the River que ofrecen un concierto a favor de la enfermedad infantil. Tamben nos hemos dado una vuelta de por la bahía de Santander gracias a nuestra compañera Silvia Solano que ha embarcado en el catamarán Bahía Zero. Terminamos el programa hablando de los mitos sobre la anemia con el nutricionista Juan Carlos Llamas.