Gema Igual :" No se puede trasladar un rumor sobre lo sucedido a quienes lo han perdido todo"

La alcaldesa no descarta ninguna hipótesis sobre el origen de la explosión "me debo a la legalidad" ha señalado sobre el suceso que sigue bajo secreto de sumario . Gema Igual, que ha estado acompañando a los familiares de los fallecidos, ha explicado que quieren saber lo que ocurrió, pero no se les puede trasladar nada más que la verdad, y" no confundirles con rumores" mientras la policía científica trabaja para esclarecer todo lo ocurrido. Por otra parte ha confirmado la vuelta a sus casas de los vecinos que residen en los edificios colindantes. Los inmuebles no han sufrido daños en su estructura.