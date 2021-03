MUJERES CÁNTABRAS EN LA SEMANA DEL 8M

8M en Cantabria: Acabar con la trata para comenzar a conseguir igualdad

Hasta que no desaparezca el turismo sexual o la trata de mujeres no comenzará a haber igualdad real. Noelia cree que todavía no se ha avanzado en materia de igualdad, mientras cree que la conciliación deja mucho que desear en España.