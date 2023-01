Noticias Cantabria Matinal 24/01/2023 08:20

Cantabria mantendrá la alerta por nieve activada hasta esta tarde. Una alerta que informa del riesgo que tienen las zonas de Liébana, Campoo y el centro de la comunidad de sufrir nevadas importantes y que mantiene alerta también la circulación por varios puntos de la comunidad. La autovía A-67 y el Puerto de Los Tornos son dos carreteras afectadas por la nieve a esta hora de la mañana.

La Unión de Guardias Civiles de Cantabria denuncia que cada vez hay menos patrullas en Cantabria, con plantillas envejecidas y que no se adaptan a las nuevas realidades delictivas. Una situación que se acentúa por la falta de efectivos en los principales puestos de la Guardia Civil en Cantabria como Castro Urdiales o Camargo, según denuncia Eduardo García.

Continúa el juicio contra el acusado de matar a su madre de 80 años. Ayer comenzaba el juicio con la declaración del acusado. Una jornada en al que dijo no recordar haber matado a su madre debido a los problemas mentales que padece. El acusado mantiene que solo tiene falsos recuerdos de lo ocurrido y no sabe si son reales o no.