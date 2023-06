Noticias Cantabria Matinal 21/06/2023 07:20

LEER MÁS El partido España-Chipre no se celebrará en Santander por las condiciones de El Sardinero

El Sardinero no está en condiciones de acoger un partido internacional. Así lo dicen los inspectores de la UEFA y el partido de clasificación para la Eurocopa que se iba a disputar en septiembre entre España y Chipre no se llevará a cabo en Santander. Un partido que no se realizará y un debate sobre el estado del campo que se vuelve a abrir.

RENFE comenzará a fabricar los nuevos trenes de cercanías de Cantabria a final de año, después de que se presenten los nuevos diseños en septiembre. Así lo asegura el presidente de RENFE, Raúl Blanco, en un foro del periódico El Español.

Lo que comienza a funcionar ya es el nuevo Servicio de Urgencias del Hospital Tres Mares de Reinosa. Un servicio con triaje, control, observación, descanso y almacén en un centro hospitalario que mejora la atención sanitaria de los vecinos de Campoo.

Cantabria acumula desde la pandemia 43 accidentes laborales mortales, una cuarta parte de los registrados desde hace 16 años. El sindicato UGT destaca el repunte de la siniestralidad más grave desde 2020, que este año deja ya 8 fallecidos y 21 accidentes graves hasta mayo.

Santander renueva su equipo de Gobierno con 8 nuevos concejales. Cuatro de los 14 ediles repiten áreas de Gobierno como Margarita Rojo o Noemí Méndez. Todos los concejales tendrán dedicación exclusiva, salvo uno. César Díaz asumirá el área de Urbanismo, la primera tenencia de alcaldía y la portavocía del equipo de Gobierno. 13 de los 14 concejales del Equipo de Gobierno tendrán dedicación exclusiva, todos menos Mateo Echevarría.