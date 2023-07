Noticias Cantabria Matinal 07/07/2023 08:20

El candidato del PP cántabro, Félix de las Cuevas, asegura que Cantabria necesita un Gobierno de Alberto Núñez Feijóo en España en sintonía con el de María José Sáenz de Buruaga. Los populares animan a no dispersar el voto y no caer en el exceso de confianza. Félix de las Cuevas no tiene dudas de que Feijoó atenderán las demandas de Cantabria y por eso insiste en que no se disperse el voto.

Al voto útil apelan desde el PSOE. El candidato Pedro Casares pide el voto no solo a los simpatizantes socialistas, sino que también quiere conseguir que los votantes de PRC y de SUMAR llenen las urnas con la papeleta del PSOE porque los últimos 4 años han sido los mejores, según Casares, para Cantabria.

En VOX esperan seguir contando con un diputado en el Congreso. Su candidato Emilio del Valle habla de realizar una campaña sensata para conseguir echar del poder a Pedro Sánchez y al PSOE.

Sumar peleará “voto a voto” para lograr el quinto diputado por Cantabria y el escaño del Senado. La candidata Carmen Martín pide el voto para conseguir revalidar el gobierno de coalición.