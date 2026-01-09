Los accidentes de tráfico se cobraron la vida de 20 personas en Cantabria en 2025

Los accidentes de tráfico en Cantabria se cobraron la vida de 20 personas en 2025, cuatro personas más que en 2024, un “dato muy negativo”, según ha señalado el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que ha insistido en que “los datos de siniestralidad vial nunca serán buenos mientras haya personas que siguen perdiendo la vida en las carreteras”.

Casares así lo ha manifestado este viernes al informar del balance provisional de siniestralidad vial de 2025 en Cantabria, referido a los accidentes con fallecidos en el momento del siniestro o en las 24 horas siguientes.

Acompañado del jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, y el comandante del Sector de Tráfico de la Guardia Civil, Jorge Giro, el delegado del Gobierno ha indicado que Cantabria, con esos 20 fallecidos en accidentes de tráfico, se supera la cifra de 2024 cuando perecieron en las carreteras cántabras 16 personas.

Además, se trata de la segunda cifra más elevada de la serie de la Dirección General de Tráfico (DGT) en Cantabria desde 2020, solo superada por los 21 fallecidos de 2023 (13 en 2020, 13 en 2021, 18 en 2022, 21 en 2023, 16 en 2024).

“Es innegable que hemos vivido un año trágico en las carreteras de Cantabria”, ha señalado Casares, para quien el fallecimiento de 20 personas en accidentes viales evidencia que “aún hay mucho trabajo por hacer en materia de concienciación y sensibilización”.

3.288 accidentes en todo el año

El delegado del Gobierno ha detallado que en 2025 hubo en Cantabria un total de 3.288 accidentes de tráfico, una cifra que se mantiene prácticamente estable frente al año anterior cuando hubo 3.221 siniestros viales.

En cuanto a las personas afectadas en los 3.288 accidentes, ascendieron a 1.642, de los que 20 resultaron fallecidas, 90 heridos graves y 1.532 heridos leves sin necesidad de hospitalización, ha detallado el delegado.

En vías interurbanas se registraron en el conjunto del pasado año 2.384 accidentes y en ellos fallecieron 14 personas, 56 resultaron heridas graves y 780 leves. Los accidentes con resultado de fallecimiento tuvieron lugar tres en autovía y 11 en vías convencionales.

De ellos, 11 viajaban en turismo, dos en motocicleta y uno era un peatón por lo que tres de los fallecidos en vías interurbanas corresponden al grupo de vulnerables (peatón, ciclomotor y motocicleta).

En cuanto al tipo de accidentes, nueve fueron salidas de vía y cinco por colisiones y, por sexo de las víctimas, siete eran hombres y siete mujeres, siendo la cifra en estas últimas la más elevada de la serie histórica en la última década.

Por grupo de edad, Casares ha lamentado que, de los 14 fallecidos en interurbanas, siete eran jóvenes de entre 15 y 24 años, uno entre 35 y 44, cuatro entre 55 y 64 y dos de más de 65 años. Además, ha indicado que se han registrado tres accidentes múltiples con el resultado de ocho fallecidos (Cabezón de Liébana, Lunada y Suances).

Por lo que respecta a los accidentes en vías urbanas, ascendieron a 904 y en ellos fallecieron seis personas, 34 resultaron heridas graves y 752 leves.

De los seis fallecidos, tres se registraron en un accidente múltiple con un turismo en la travesía Virgen de la Peña mientras que los otros tres eran peatones (Santander, Igollo de Camargo y Cillorigo de Liébana).

8 fallecidos desde septiembre

Por su parte, el jefe provincial de Tráfico ha reiterado que “los datos nunca serán buenos mientras haya un solo fallecido” y en 2025 se han registrado 20 en la Comunidad Autónoma y ello pese a que la cifra de siniestros mortales en vía interurbana ha sido la más baja de los últimos cinco años.

Asimismo, ha reiterado que, de los 11 fallecidos en vías interurbanas que viajaban en turismo, todos llevaban puesto el cinturón de seguridad y en el caso de los dos motoristas fallecidos en estas vías también utilizaban el casco.