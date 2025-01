'La trama y la urdimbre'

✍ Por Román Pérez González

La forma en la que ha empezado el año la UD es un motivo más para odiar el parón que hace La Liga por Navidad. El equipo ha perdido parte de la efervescencia que traiga consigo en cada encuentro hasta el receso acumulando dos derrotas (si contamos la de Copa).

Si nos detenemos en una de las técnicas que se emplean en la elaboración de los tejidos con la que nos vestimos podemos comprobar cómo la trama hace que la UD haya enterezado el rumbo esta temporada y, por tanto, este tropiezo de hoy no sea un drama, pero por otro lado, la urdimbre que entrecruza la trama haciendo los tejidos más compactos hace que también podamos ver que la UD lleva unos cuantos partidos en los que si no está metida al tope de sus capacidades no le da para sumar, con cada distracción el camino se resiente.

También el partido de hoy sirve para ver la manera en la que la fortuna que un día hace que todo sean soles radiantes y otros sin saber ni cómo ni por qué todo se convierte en nubes negras. La trama y la urdimbre otra vez, entrecruzándose en cada paso que damos, en cada decisión que tomamos. Con el penalti posiblemente habría cambiado todo, si Sandro no se hubiera quedado dolorido en el césped, igual habría sido él el ejecutor, depende todo de según cómo se mire, que decía Pau Donés.

Queda mucho y con 22 puntos podemos estar muy conformes, pero sabiendo que queda mucho trabajo, muchas curvas, mucha trama y mucha urdimbre.