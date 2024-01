El Tenerife ratifica en su puesto a Asier Garitano

El presidente del Club Deportivo Tenerife, Paulino Rivero, ratific贸 este lunes a Asier Garitano como entrenador del equipo. A pesar la mala din谩mica en Liga con solo un punto sumado de los 12 煤ltimos posibles y haber perdido la referencia de los puestos de playoff de ascenso, el m谩ximo dirigente de los insulares reiter贸 que se firm贸 al t茅cnico "para darle continuidad a un trabajo y que pueda poner al Tenerife donde queremos, que es en la m谩xima divisi贸n".

Rivero admiti贸 no estar satisfecho con la marcha de los 煤ltimos partidos, "sobre todo por nuestra afici贸n", en unas declaraciones efectuadas en el marco de la presentaci贸n del convenio de colaboraci贸n entre el club y el Ayuntamiento de San Crist贸bal de La Laguna. "El equipo no ha estado a la altura de lo que la afici贸n se merece ni contra el Elche ni contra el Sporting de Gij贸n", a帽adi贸 el dirigente, explicando que el equipo dispone de una afici贸n "entregada, que tiene presencia en el estadio, que anima y se vuelca y no hemos estado acertados en casa".

A pesar de los malos resultados Rivero mantiene una "confianza plena en que esto se va a revertir y tenemos plantilla para pelear por el objetivo, que es estar en el cuadro de honor de Segunda Divisi贸n". Toca bajar la cabeza, apretar los pu帽os y trabajar "cada uno en lo que le corresponde", como ahond贸 el presidente, "el entrenador tiene el papel encomendado de dirigir una plantilla con el objetivo claro de estar en ese cuadro de horno. Asier Garitano cuenta con todo el apoyo y con toda la confianza tanto de la direcci贸n deportiva como del consejo de administraci贸n. No firmamos a un entrenador para una vuelta o para solo 20 partidos", expuso a vueltas con la posible destituci贸n o no de Garitano.

Desde el punto de vista de Rivero, el equipo cerr贸 ben la primera vuelta de la competici贸n, "empatando en Legan茅s y arrasando a Las Palmas en Copa del Rey y merecimos llegar a los penaltis con el Mallorca. En medio hemos tenido dos lunares en Liga donde por una raz贸n u otra no hemos estado a la altura de lo que todos esper谩bamos. Hay que apretar los dientes para recuperar la t贸nica que est谩bamos llevando para estar en los puestos altos de la clasificaci贸n", como zanj贸 finalmente el asunto.