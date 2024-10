La sombra del ciprés

'La sombre del cipr茅s'

鉁 Por Rom谩n P茅rez Gonz谩lez

En 1947 Miguel Delibes escribi贸 su primera novela 鈥楲a sombra del cipr茅s es alargada鈥 obra con la que obtuvo el Premio Nadal. En ella se nos da a conocer las vicisitudes que acontecen en la vida en 脕vila de un chico, Pedro, y la gente que lo rodea. Nada en la obra desentona, todo se mueve en el mismo tono sombr铆o, denso, complejo de aquellos a帽os en la historia de nuestro pa铆s. El 谩rbol es una met谩fora de c贸mo algunas sombras se proyectan en algunas vidas para marcarlas para siempre.

Este verano la Uni贸n Deportiva pretend铆a airear las s谩banas que estaban viciadas tras un final de curso horroroso, con el objetivo pr谩cticamente conseguido a mitad de curso, tras el susto de tener que jug谩rtela en C谩diz por no saber cerrar antes la salvaci贸n. Hubo tiempo -ya digo-, porque desde enero ya se intu铆a lo que finalmente aconteci贸: la UD ten铆a esa ventaja frente a sus competidores, podr铆a organizar la temporada -esta- con parsimonia, con seguridad, sabiendo qu茅 defectos deb铆a pulir, qu茅 pod铆a potenciar. En ese momento de felicidad, es ir贸nico, la UD en su 煤ltima victoria se colocaba m谩s cerca de Europa que de bajar y, sin embargo, con todo lo que vino despu茅s se podr铆an llenar 150 Bernab茅u con l谩grimas de aficionados de Las Palmas. Nada volvi贸 a acercarse a ese aroma; el equipo se par贸 y la maquinaria sigue averiada. Cada semana creemos que es la 煤ltima de la desgracia y as铆 llevamos desde febrero sin que la herida tenga visos de mejorar.

En la b煤squeda por hacer crecer la plantilla ya se pod铆a atisbar que ese intento de mejora traer铆a consigo la p茅rdida de identidad del equipo: hab铆an salido baluartes como Valles, incomprensible que vaya a jugar lo mismo que yo por no renovar -l铆cito que se quisiera ir y que Las Palmas quisiera que se pagase lo que era justo, pero llegados a este punto lo normal, porque va en tu beneficio es que se pudiera contar con 茅l- se vendi贸 a Coco, las salidas de Araujo y Cardona, 煤nicamente se mantiene Mika M谩rmol de la retaguardia del a帽o pasado, con consecuencias nefastas; se cont贸 con Sinkgraven que no ha podido jugar tres partidos seguidos en dos a帽os.

Se renov贸 a Marvin Park con galones y no como revulsivo, se debilit贸 la defensa, en definitiva. Scott McKenna apareci贸 de forma sorpresiva tras la salida de Coco, pero hasta ahora no ha demostrado la solvencia que se deber铆a exigir. El equipo es peor, a estas alturas podemos decirlo; solo hay motivos para la esperanza porque queda demasiado. Sobre todo llama la atenci贸n en este desaguisado la figura del entrenador: indudable su trabajo, eso por descontado, pero no ha sabido o no ha podido plasmar en el c茅sped con una victoria lo que imagina en su cabeza y con tres puntos tras dos meses de competici贸n (cuando esta se retome a la vuelta del par贸n de selecciones) est谩 todo dicho.

El partido fue un aut茅ntico drama: el Celta domin贸 y la UD respond铆a con un par de zarpazos que se quedaron solo en eso. El gol gallego se ve铆a venir y no hubo un 0鈥2 al descanso por un fuera de juego milim茅trico de Borja Iglesias. Con las expulsiones la UD no supo aprovechar lo que el reglamento y el 谩rbitro le pusieron en bandeja y Luis Carri贸n se qued贸 completamente sin argumentos.

A la UD le queda tiempo, casi lo 煤nico que tiene ahora, pero debe mover ficha ya para evitar que la larga sombra del cipr茅s lleve sus huesos a Segunda en un suspiro.