El Presidente del Cabildo de Lanzarote preguntará a 300 personas "seleccionadas" si están de acuerdo con su subida de sueldo

Oswaldo Betancor (CC), nuevo presidente del Cabildo de Lanzarote quiere cobrar 92.928,03 euros brutos al año que vienen a ser unos casi 20.000 euros más que su predecesora en el cargo, Dolores Corujo (PSOE). Esta exótica propuesta de subida de sueldo viene generada porque según Betancor la población ha aumentado considerablemente en los últimos años.

Concretamente el presidente ha defendido que su propuesta tenía base legal.

He solicitado cuáles son las posibilidades económicas de la retribución. La ley estatal establece entre 92.000 euros para ciudadanías de 150.000 habitantes como Lanzarote. Tengo la posibilidad conforme a la normativa de llegar a los 104.000 euros. Me he puesto lo mínimo