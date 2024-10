Pepe Mel mira a la cantera para salvar al Tenerife

Cunde el p√°nico en el Club Deportivo Tenerife que sigue sin remontar el vuelo ni aun habiendo sido el primer equipo de la categor√≠a en cambiar de entrenador. La llegada de Pepe Mel para reemplazar a √ďscar Cano no ha servido como revulsivo y con el madrile√Īo en el banquillo los insulares solo han sumado un punto de seis posibles y siguen colistas, con solo 2 puntos de 21 posibles.

Tras la derrota del domingo en Castell√≥n, Mel aludi√≥ hasta en seis ocasiones del total de nueve preguntas que le fueron formuladas, a la carencia de un jugador en la plantilla que pueda ser el mediocentro organizador. Con Aitor Sanz lesionado hasta la segunda vuelta, no se entiende la venta, una vez cerrado el mercado de fichajes, de √Ālex Corredera al f√ļtbol ruso, que ha debilitado todav√≠a m√°s a un equipo que, o espabila, o se va al pozo de la Primera REF.

Al menos los insulares afrontan ahora un tramo del calendario con dos partidos seguidos en casa. Visitar√°n el Heliodoro el Cartagena y el Real Zaragoza, el √ļnico objetivo de sumar las primeras victorias de la temporada. Las soluciones de Mel para intentar arreglar el agripado motor en el centro del campo pasan por la casa, con los aspectos positivos y negativos que pueden tener para los j√≥venes canteranos, teniendo que 'tirar del carro' en una situaci√≥n compleja como esta, y no con viento a favor.

El primer '6' con el que prob√≥ Mel para dotar de f√ļtbol al centro del campo fue Teto, contra el Sporting de Gij√≥n, pero la prueba no termin√≥ de funcionar, a pesar de que el chico le aport√≥ voluntad y ganas. Y es que perfiles como Sergio Gonz√°lez, Yann Bodiger o Diarra, no son precisamente los de jugadores de construcci√≥n de f√ļtbol, y con los mentados Aitor Sanz y Corredera 'out', la soluci√≥n pasa por fichar en el mercado de agentes libres, o por la cantera de un entrenador que dio la alternativa a jugadores consagrados hoy en d√≠a como Pedri o Alberto Moleiro.

En la cantera blanquiazul el siguiente en poder tener esa oportunidad y responsabilidad es Aar√≥n Mart√≠n, del que sus t√©cnicos juveniles hablan maravillas, pero el f√ļtbol profesional no permite margen de error. Aar√≥n tuvo sus primeros minutos con el primer equipo precisamente en Castell√≥n, donde reemplaz√≥ a los 81 minutos de juego a Sergio Gonz√°lez. Tambi√©n Dani Fern√°ndez, que con poco m√°s de 16 a√Īos ha sido el segundo futbolista m√°s joven en debutar con el Tenerife en toda su historia, aunque en este caso su perfil es otro, m√°s cerca del √°rea rival; pero Mel le tiene confianza ciega, y el fin de semana pasado entr√≥ al terreno de juego precisamente en el lugar de Teto, durante la segunda parte.

Tras la derrota, el entrenador no se escondió y lanzó mensajes claros: "Como ya dije en varias ocasiones, la pelota transita demasiado veloz y debemos encontrar la calma en el juego, encontrando ese juego que nos permita utilizar en zona de creación". "Necesitamos a alguien que maneje el juego, que construya". "No logro encontrar a ese centrocampista o centrocampistas que hagan el juego más fluido", son avisos diáfanos a quienes desde los más altos cargos, quieran escucharle.