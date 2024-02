GRANADA CF VS. UD LAS PALMAS: Ubicación

La UD jugó en Granada y el partido no fue lo que en agosto hubiéramos dicho que iba a ser, a priori un duelo a muerte por salvar el descenso, con ambos equipos caninos de puntos, matándose entre ellos, peleando por un cachito de pan para poder seguir comiendo tarta cada finde entre los veinte mejores equipos del país.

El empate en general dejó el regusto de que cargar un puntito más al saco amarillo no es nada desechable. La UD suma 32 puntos, lleva 7 de 12 desde que arrancó la segunda vuelta. El sábado, en la jornada 23, encajó su tercer gol en toda las primeras partes de los partidos de toda la temporada, un dato absolutamente increíble. El que se encajó en el Villamarín, obra de Wiliam José, -que al parecer no quiso venir en estos últimos días de mercado-, el de Brahim para el Real Madrid en el descuento de la primera parte en el Bernabéu y el de ayer. Ese es todo el bagaje de goles encajados en los primeros actos a 4 de febrero de una liga que empezó el 12 de agosto.

La magua que queda del partido de ayer es una especie de maldición que persigue a la UD: jugar contra 10

Hace algunas anticrónicas comentaba que desde que Pimienta lleva el timón de la UD el equipo no sabe lo que son los problemas: pues bien, ahí hay uno. Como en el meme que dice “tenemo ke inventarno drama” ayer el problema era ese, y por supuesto que hay que tratar de solventarlo, pero eso, de verdad, viendo a nuestro rival, recién ascendido como nosotros, con más de medio equipo nuevo, teniendo que acudir al mercado de invierno a rehacer lo andado como si no hubiera un mañana, -ya estuvimos ahí y no salió bien, un saludo afectuosísimo para Emenike desde aquí- que solo ha sumado 12 puntos, que es por presupuesto y objetivo un igual, para entender que la UD está mejor que bien.

Solo así, con perspectiva, bajando la pelota al suelo, mirando con parsimonia, como Kirian sacando la pelota, observamos mejor que la UD llegaba a un partido que por contexto hubiera sido nuestra final de la Champions, pero sin embargo, debido al año extraordinario no era vital arrancar tres puntos del Nuevo Los Cármenes, no hay que perder la ubicación, pese al puesto, pese a las sensaciones, pese a la golosina de tener Europa ahí, a un golpe de ojos. 32 puntos, a 8 del objetivo, ¿y después? Después está lejos todavía. Lo que sí sabemos es que la semana que viene hay un partidazo tremendo con el Valencia. ¡Que llegue ya!