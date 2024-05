Dreamland Gran Canaria y Lenovo Tenerife aspiran a ser los 'matagigantes' del año

La cuenta atrás para los playoff por el título en la Liga ACB ya ha terminado. Este miércoles arrancan las eliminatorias que definirán al campeón de baloncesto esta temporada y, una vez más, los representantes canarios finalizaron entre los ocho primeros clasificados, otorgándoles billete para los cruces finales.

Eso sí, a Dreamland Gran Canaria y Lenovo Tenerife les ha tocado en suerte los principales candidatos al título con permiso del campeón de la fase regular, Unicaja Málaga. Real Madrid y FC Barcelona serán, respectivamente, los rivales de grancanarios y tinerfeños, que si logran la proeza de derrotar a estos trasatlánticos de la competición, protagonizarían un histórico derbi en semifinales al ir por el mismo lado del cuadro.

Para el 'Granca' apenas ha habido tiempo de asimilar las tres derrotas consecutivas en las últimas tres jornadas de liga que les apartó de ser cuartos y cabezas de serie, que les habría premiado con ir por el otro lado del cuadro y contra rivales en teoría más asequibles. El equipo preparado por Jaka Lakovic se mide este mismo miércoles al Real Madrid (19:30 h.c.) en el Wizink Center en una eliminatoria al mejor de tres partidos. Sin solución de continuidad, los blancos visitarán el Gran Canaria Arena el viernes 17 de mayo en el mismo horario y, en caso de ser necesario un tercer partido de desempate, la serie volvería a la capital el domingo a las 17:30 hc.

"Hay que entrar en el partido muy duros" advertía el propio entrenador a sus jugadores en la previa del primero de los duelos. Lakovic expuso que es un tipo de partido que exigirá el máximo esfuerzo "mental y físico" contra un Real Madrid que piensa también en la Final Four de la Euroliga que debe disputar este mismo mes de mayo. El técnico recordó a los suyos que tendrán opciones de llevarse el encuentro si son capaces de "repetir las cosas que ya hemos hecho bien contra ellos en anteriores partidos, tanto en ataque como en defensa".

Jaka Lakovic pide el máximo esfuerzo mental y físico a sus jugadores

Por su parte el Lenovo Tenerife tendrá que esperar hasta el domingo para empezar su eliminatoria de cuartos de final ante el FC Barcelona. Al igual que el 'Granca', el conjunto tinerfeño juega además con el factor cancha en contra. Es decir, si hiciera falta un hipotético encuentro de desempate, sería en la ciudad condal. El primero de los partidos está programado para este domingo 19 de mayo. Los aurinegros contarán con la sensible baja de su mejor jugador, Gio Shermadini. El pívot aurinegro ha sido el jugador con más galardones de 'Jugador del Mes' de la Liga Endesa esta temporada e incluido en el 'Mejor Quinteto' de la competición, pero no solo se perdió los últimos dos choques por una fractura costal, sino que no podrá jugar en el momento más decisivo.

Para tener opciones en la rotación, el club ha incorporado al pívot serbio Oliver Stevic procedente de la LEB Oro, con buenas estadísticas en el Hestia Menorca y, además, con reciente pasado en el CB Gran Canaria. Además el cuadro de Txus Vidorreta arrastra la baja de Jaime Fernández que no podrá volver a jugar hasta el próximo curso, y Sasu Salin y Aaron Doornekamp poniéndose a punto todavía de respectivas lesiones. El FC Barcelona ya ha batido esta misma campaña en tres ocasiones a los tinerfeños; dos en la ACB y otra en la Copa del Rey, como recordó el propio técnico cuando valoró este enfrentamiento.

"Vamos a afrontar estos partidos con toda la ilusión", dijo el preparador vasco sobre el emparejamiento, "tenemos que estar contentos por haber eludido a Unicaja y Real Madrid", expuso sobre el rival, al que calificó como de "claro favorito" para pasar a semifinales, aunque tratarán de "ponérselo difícil".

El entrenador del Lenovo Tenerife ve "favorito" al Barça en cuartos de final