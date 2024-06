El Congreso debatirá la distribución en toda España de menores migrantes acogidos en Canarias

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este miércoles que el Gobierno llevará la propuesta de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados a la siguiente Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, con las comunidades autónomas. Esta reunión tendrá lugar, según ha dicho, "en las próximas semanas", en Canarias y, después de la misma, volverán a tener la palabra los grupos políticos con las aportaciones definitivas.

Así lo ha puesto de manifiesto Torres tras mantener este martes y miércoles junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, una ronda de reuniones con los grupos parlamentarios para informar sobre el acuerdo de modificación legislativa para la distribución de menores migrantes no acompañados entre comunidades autónomas.

En este sentido, el ministro ha indicado que hay cuestiones que han planteado los distintos grupos con respecto al documento que trasladarán a la Conferencia Sectorial. "El texto se menciona a la conferencia sectorial para posteriormente intentar que ese texto sea ya aprobado por la mayoría de los grupos porque, en cualquier caso, acabará bien como decreto ley o como proposición de ley en las Cortes Generales como modificación legislativa", ha explicado.

En el texto hay una mención específica a la suficiencia financiera, que, en cualquier caso, añade Torres que es mejorable si así los grupos lo quieren plantear

Además, ha añadido que Canarias tiene actualmente 6.000 menores y que la propuesta es que el tope contemplado sea entre 2.000 y 3.000. Asimismo, ha expuesto que el objetivo del Ejecutivo y de Canarias es "conseguir el apoyo mayoritario a una modificación legislativa que es absolutamente necesaria". En esta línea, ha explicado que "en los próximos días" tendrán la respuesta de qué grupos políticos dan su apoyo al "texto último", quiénes lo rechazan o quiénes se abstienen. "Pero todavía para eso nos queda un poco", ha apuntado Torres. En todo caso ha recalcado que el único que ha expresado su "no rotundo" ha sido Vox.

Clavijo y Torres en la rueda de prensa posterior a las reuniones con los portavoces en el Congreso para tratar la distribución de los menores migrates por toda España | ACFI Press

También ha añadido que la "voluntad" de ambos gobiernos es llevar al Congreso esta modificación legislativa "antes de que acabe el mes de julio". "La voluntad de los dos gobiernos es que lo podamos llevar antes de que acabe el mes de julio, bien sea con un decreto ley, bien sea por una proposición de ley de lectura única y urgente", ha recalcado.

"Esto es una modificación legislativa singular, significa distribuir personal, concretamente menores, población vulnerable, por tanto necesitamos el apoyo, la colaboración de las comunidades autónomas. Si no es así, sería prácticamente imposible que esto fuera exitoso", ha subrayado Torres para añadir que están "más cerca que nunca" y que "serán semanas intensas ya definitorias".

Torres y Clavijo coinciden en que las próximas semanas serán decisivas

Por su parte, Clavijo ha indicado que existen algunas propuestas "para enriquecer el texto" y que ello significará que antes de la Conferencia Sectorial los dos gobiernos analizarán todo para después someter el texto a análisis con las distintas comunidades autónomas.

Igualmente, ha expresado su deseo de que en la Conferencia Sectorial puedan dar "el empujón final" al texto con todas las comunidades autónomas autónomas para luego, con posterioridad, tramitar la modificación legislativa "bien vía decreto ley y vía proposición de ley".

También ha subrayado que "no hay fumata blanca" porque "todavía" no tienen el "texto definitivo". "Pero lo que sí podemos decir es que el único grupo que ha dicho no es Vox. Con lo cual, a partir de ahí, los grupos se han manifestado perfectamente conscientes, solidarios con la situación que está viviendo Canarias, que es una buena predisposición", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha expuesto en un mensaje en la red social X, tras el encuentro con Torres y Clavijo, que los socialistas demuestran "quién está de verdad a favor de la solidaridad, con todo lo que significa el drama humano que hay tras la llegada de pateras con menores a Canarias".

Los populares señalan al Sánchez como el culpable de la situación

En este sentido, López hace alusión a las declaraciones de este martes del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, en rueda de prensa en el Congreso, donde acusó al Gobierno de enfrentar a las comunidades autónomas con el reparto de los menores migrantes no acompañados. Asimimo, dijo que "la responsabilidad migratoria es del Gobierno" y que el Ejecutivo "no puede traspasarla a otros". En cualquier caso, Tellado añadió que "cualquier solución pasa por la solidaridad entre territorios".

Por su parte, fuentes del Grupo Vasco, indicaron este martes que llevan "meses" trabajando "discretamente en la reforma de la Ley de Extranjería, "con el objetivo de que las personas menores no acompañadas puedan desarrollar un proyecto de vida inclusivo en la sociedad de acogida". "Esta es una nueva reunión, en esta ocasión pública, en el contexto de una negociación que avanza de forma positiva", expusieron.

Asimismo, precisaron que hay una realidad que "desborda" a "muchas instituciones", como el Gobierno de Canarias o las Diputaciones Forales, y que "impide dar la mejor atención". "Para ello, a través de la reforma de la Ley de Extranjería debemos ser capaces de alinear la gestión de los recursos y que todas las instituciones con competencias asuman su responsabilidad", concluyeron.

La diputada de Vox, Pepa Millán, ha acusado este miércoles al Gobierno de "seguir extendiendo" el "problema" de la migración y "demorarlo". Además, ha dicho que la propuesta sobre la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores migrantes no acompañados es un "parche".

"Lo esencial es que lo que se nos ha planteado ha sido una medida que más bien es un parche y que va a consistir en redistribuir a estos menores por el resto de la península ibérica que ya es la Europa continental", ha asegurado Millán en declaraciones a los medios en el Congreso tras la reunión con Torres y Clavijo.

Por su parte, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu señaló que, a juicio de su formación, la propuesta para repartir menores migrantes no acompañados "es de sentido común y que parte de un principio de solidaridad".

Además, Iñurritu apuntó que EH Bildu destacó en la reunión "que hay que ser más ambiciosos y que una vez que se abre el melón para reformar la Ley de Extranjería, hay otros asuntos como son las devoluciones en caliente, la existencia de CIES, las dificultades para llegar al Estado y a Europa por vías legales y seguras deben modificarse".