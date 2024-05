Cazado en Gran Canaria a más de 100 km/h en un patinete

La falta de control sobre los patinetes patente en el día a día de Las Palmas de Gran Canaria ha vivido uno de sus capítulos más singulares con la detención de un sujeto que circulaba a más de 100 km/h a bordo de uno de estos "juguetes" autorizados para compartir calzada con otros vehículos a motor.

Todos los días se producen incidentes de todo tipo con personas que hacen caso omiso a las normas que impiden circular por aceras, con dos personas encima o hablando por el móvil y en esta ocasión a 75 km/h por encima de los autorizado. Hay que recordar que esta especie de vehículos autorizados por ayuntamientos y DGT carecen de seguros o de documentación que permita localizar a sus 'pilotos' tras un accidente o saber si quien los conduce tiene la menor idea de las normas básicas de circulación pero aún así el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no solo permite su circulación si no que presume de tener un servicio público de alquiler de patienetes.

Al tipo le pararon procediendo a inmovilizar el patinete que fue trasladado a dependencias policiales. Supuestamente se le ha multado aunque según ha podido saber Onda Cero, las multas que se imponen a estos conductores tienen poco recorrido y en la gran mayoría de las ocasiones no se traducen en el pago debido a una serie de circunstancias y vacíos legales.

Las normas que casi nadie respeta

Los patinetes sólo se debe transitar por carriles bici, aceras bici y por zonas 30, y nunca por aceras ni por zonas peatonales, salvo que exista autorización expresa para ello, como en la calle Galicia. La multa por incumplir esta normativa es de hasta 100 euros.

Además, solo se permite estacionar o parar en los lugares habilitados para ello, sin que suponga un obstáculo o molestia para otros vehículos o peatones. La infracción se penaliza con hasta 200 euros. También es importante respetar el límite de velocidad de 25 km/h, bajo penalización de 500 euros.

El uso del casco no es obligatorio para las personas mayores de 18 años aunque se recomienda. En el caso de no circular por un carril bici, deberán llevarlo todos usuarios independientemente de su edad. Además, los menores de 16 años no pueden hacer uso de los vehículos de movilidad personal. Serán sus padres o tutores los responsables de responder ante sus infracciones.

Por otro lado, está prohibido conducir con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gr/l o la presencia de drogas en el organismo. Estos comportamientos tienen sanciones de hasta los 1.000 euros. También está prohibido circular transportando pasajeros o mercancías. La persona usuaria del vehículo de movilidad personal debe evitar distracciones, y por ello no puede hacer uso de teléfonos móviles, auriculares o cualquier dispositivo que disminuya la atención a la conducción. No hacerlo conlleva una multa de hasta 200 euros.