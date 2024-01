El alquiler de la vivienda se dispara en un 13,6% en Canarias

El precio de la vivienda en alquiler aumentó un 13,6% en Canarias en 2023 con respecto al año anterior, según datos de Fotocasa, que recogen también que España cerró 2023 con un incremento anual del 5,7%, alcanzando en diciembre los 11,66 euros por metro cuadrado al mes.

La tendencia según los expertos inmobiliarios no solo es que no se frenará la subida si no que se incrementarán los precios de la vivienda de forma considerable tanto en alquiler como en compra durante todo este 2024.

Todos los análisis apuntan a la vivienda vacacional como el elemento diferenciador que ha marcado esta tendencia. Los propietarios han visto que pueden ganar hasta tres y cuatro veces más que con un alquiler residencia y sin ningún control de Hacienda

Los hogares de la provincia de Las Palmas exigen un esfuerzo del 37% en alquilar una vivienda y la de Santa Cruz un 35%

Los hogares de la provincia de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han exigido un esfuerzo familiar del 37 y 35 por ciento, respectivamente, en el cuarto trimestre de 2023 para alquilar una vivienda, según un estudio publicado por idealista.

El alquiler de una vivienda en Canarias comienza a ser ya uno de los problemas sociales más importantes de las islas | Gobierno de Canarias

En cuanto a la compra de inmuebles, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife ha crecido nueve puntos el esfuerzo que realizar con respecto al mismo periodo del año anterior. Así comprar en dicha provincia requiere dedicar el 35 por ciento de los ingresos familiares, mientras que en la de Las Palmas baja a un 25 por ciento.

El porcentaje de los ingresos del hogar necesario para acceder a una vivienda creció hasta el 22 por ciento en el caso de la compra y hasta el 33 por ciento en el caso del alquiler en el cuarto trimestre de 2023, lo que supone cuatro y tres puntos más que en el mismo trimestre de 2022.

Los minipisos

El alquiler de minipisos, viviendas con menos de 30 metros cuadrados, tiene una presencia en Canarias del 0,8 % del parque de vivienda existente, según recoge el portal inmobiliario Idealista.

La futura ley reguladora de la vivienda vacacional

Hablamos ya del 36% de la oferta alojativa de Canarias. Este es el porcentaje de vivienda vacacional, una modalidad que se ha impuesto en los principales barrios de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. En esta última ciudad, el barrio de Guanarteme ha visto como en apenas 5 años ha desaparecido la práctica totalidad de la oferta de alquiler. Las nuevas construcciones basadas en torres de más de 10 plantas construídas en la carretera de Chile solo son accesibles a trabajadores de nóminas muy elevadas. Otras construcciones se han dedicado única y exclusivamente a su explotación en esta modalidad calificada por los expertos como la más depredadora con el residente local.

El fenómenos de la gentrificación ha calado en todas las zonas de la capital grancanaria. En la isleta se están alquilando minipisos de 30m2 entre 800 y 1000 euros y sus propietarios han descubierto que el demandando de esta vivienda, extranjero normalmente, no exige una calidad elevada en cuanto a prestaciones, se conforma con esta a 5 minutos de la playa.

Estos "nuevos hoteleros" un negocio que como ha recordado en el marco del XII Foro de Exceltur el Presidente de Ashotel, Jorge Marichal, está completamente fuera de control

Jorge Marichal | Presidente de Ashotel

Casos terribles como el de la La Graciosa que cuenta con 89 viviendas vacacionales por cada 100 habitantes, la tasa más alta del Archipiélago según el estudio Distribución y concentración del alojamiento turístico en Canarias, elaborado por la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel de la Universidad de La Laguna en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno regional. En concreto, la octava isla cuenta con 640 plazas de viviendas vacacionales en una población de 731 habitantes.

Imagen de vivienda vacacional | investimenti.canarieconsulting.com

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, manifestaba que su ejecutivo no hará como el anterior en materia de alquiler vacacional, ya que, ha asegurado, lo regulará esta legislatura para que sea compatible con alquileres a un precio razonable.

Es un problema de la oferta pública, por lo que se trabaja para garantizar que el sector privado pueda construir y poner a disposición de la empresa pública Visocan, pero, en paralelo se trabaja en la regulación del alquiler vacacional

Se trata de un producto que tiene demanda pero hay que regularlo, ha insistido Clavijo, quien ha agregado que también se trabaja en modificar algunos aspectos del Régimen Económico y Fiscal (REF) para que la reserva de inversiones de Canarias (RIC) se pueda usar en el alquiler.