INFORMATIVOS CANARIAS

Mas De Uno Canarias Noticias a las 6.20 del Miércoles 17/02/2021

Con Gustavo de Dios. El puente del Carnaval deja varias intervenciones de policía y guardia civil para disolver concentraciones ilegales en fiestas no autorizadas. Sigue el culebrón de Canarian Airways, la supuesta compañía aérea 100% canaria que pretende volar en 3 meses a 3 destinos españoles, 1 europeo y dos en Reino Unido. El presidente de la patronal de las aerolíneas confirma en Onda Cero que a día de hoy, esta compañía no tiene licencia para volar con mas de 20 pasajeros y que en cuanto tenga esa licencia no habrá problema para que entre a formar parte de esta organización empresarial aunque se muestra crítico con la subvención de 700.000 euros de dinero público que el Presidente del Cabildo de Tenerife Pedro Martín se ha comprometido a inyectar es este proyecto empresarial. Son algunos asuntos que les contamos a las 6.20 de este martes 16 de febrero de 2021. Escucha el informativo completo aquí.