Inquietud en Canarias tras una iniciativa de Marruecos que invade aguas españolas

Se trata de dos leyes que amplían las aguas jurisdiccionales de Marruecos, pero invadiendo las aguas españolas que rodean Canarias y parte de la Costa del Sáhara, pendiente de una resolución de la ONU.

Las leyes no tienen valor si no cuentan con la aprobación de España y la ONU. Ángel Victor Torres es presidente de Canarias: "Cualquier propuesta que haga cualquier país tiene que tener el visto bueno de España y si se toca un sólo milímetro las aguas canarias, no lo va a tener. Por tanto, firmeza y contundencia".

El jueves, el Gobierno de Canarias aprobará una declaración institucional en contra de esta decisión del Parlamento de Marruecos.