Los Carboneros de Menorca, Premio Fiestas y Tradiciones Onda Cero Menorca 2026 por preservar un oficio ancestral

Los Carboneros de Menorca han sido galardonados con el Premio Fiestas y Tradiciones Onda Cero Menorca 2026 en reconocimiento a su esfuerzo diario por la recuperación, preservación y divulgación de un oficio artesanal en peligro de extinción.

En el programa Más de uno Menorca, Sebastià Ametller y Vicenç Pons, dos de los principales exponentes de este trabajo en la isla, expresaron su satisfacción por el galardón: "Cualquier reconocimiento a nuestra labor siempre es una buena noticia y un estímulo para seguir adelante".

Ubicados en Es Mercadal y Ferreries, Ametller y Pons son actualmente los únicos carboneros activos en todo el archipiélago balear. Su labor, transmitida de generación en generación y aprendida de los antiguos maestros artesanos, consiste en la tala selectiva de madera de acebuche y mata para la posterior elaboración tradicional del carbón vegetal mediante la combustión en sitges (pilas de madera cubiertas de tierra).

Pons, que lleva cerca de 40 años ejerciendo el oficio, recordó que las últimas generaciones de carboneros tradicionales desaparecieron hace unos 60 años con la llegada de la electricidad y el gas. A finales de los años 80, retomó la técnica para reaprovechar la madera acumulada tras un gran incendio en Sa Roca.

Por su parte, Sebastià Martí se unió al oficio junto a su suegro hace casi dos décadas. Durante la entrevista, ambos artesanos hicieron especial hincapié en el valor medioambiental de su trabajo. Explicaron que la limpieza de los bosques y masas forestales que realizan para obtener la leña es clave para prevenir grandes incendios en la isla. "Un bosque cuidado y limpio, como lo deja un carbonero, no se quema con facilidad. Hoy en día, los montes de Menorca están excesivamente frondosos y abandonados por la falta de actividad agrícola y ganadera, lo que representa un auténtico polvorín", advirtió Pons. A pesar de que la demanda de carbón vegetal para la hostelería, pizzerías y particulares en Menorca es muy elevada, los galardonados señalaron la dificultad de encontrar relevo generacional y personal dispuesto a realizar trabajos físicos en el campo.