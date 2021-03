UGT Menorca pide a Mora que consiga que el Govern relaje las restricciones

El secretario general de la UGT Menorca, Servando Pereira, ha asegurado este martes en Más de Uno sentirse "vapuleado" por el nivel 2 de alerta sanitaria impuesto por el Govern Balear y pide a todos los agentes sociales y a la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, que se "plante" ante Francina Armengol y se revisen semanalmente las restricciones.

"Estamos mejor que el resto de islas y no podemos tener las mismas restricciones que en Mallorca, no nos lo merecemos. Tengo la sensación que hasta que la situación epidemiológica en Palma no mejore, no levantarán el pie de las restricciones y no debería ser así. Si estamos mucho mejor que nos dejen respirar, llevamos un año de esfuerzos", ha denunciado.

Pereira, que ejerce de secretario general de la UGT desde el año 2009, ha revalidado el cargo hasta el 2025. No acepta las restricciones para Menorca y hace un llamamiento a la sociedad insular. "Si hay que pegar un puñetazo encima de la mesa la presidenta de Menorca sabe que ahí nos tiene. No podemos estar en un nivel 2, pero con restricciones de 4. Las decisiones en Palma no se consensuan con la isla y esto debe acabar", ha insistido.

Por otro lado, advierte que la situación laboral de algunos sectores productivos está al límite, especialmente el de la restauración. "Muchos locales no se atreven a abrir con estas restricciones. Si sabemos que la Semana Santa está perdida y que no va a venir gente de otras comunidades que den un poco más de libertad a las empresas de aquí. Ya somos mayorcitos para cumplir las normas sanitarias que todos sabemos". Por último, Servando Pereira ha reconocido que los empleados del sector turístico tienen un futuro "incierto" y asegura que con una temporada como la de 2020 no sería suficiente para "salvar los muebles".

"A lo mejor las grandes cadenas hoteleras sí salvan la temporada con las cifras del verano pasado, pero por norma general no. La oferta complementaria y las pequeñas empresas no lo salvarán. El invierno es largo y duro, esto no es Palma ni Ibiza ni la Península. La paciencia de los menorquines está al límite", ha sentenciado.

Pereira señala que mucha gente "está tocada psicológicamente", prevé "muchos nervios" en los puestos de trabajo y un 2021 con "bastantes conflictos" en las empresas.