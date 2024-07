PIME Menorca advierte que el arranque de la temporada no ha sido el esperado por los empresarios

La secretaria general de PIME Menorca, María García, ha advertido del inicio irregular de la temporada turística, a pesar de las previsiones y los anuncios optimistas tras asistir a las ferias profesionales del sector. De hecho, García ha recordado que los últimos datos que poseen relativos al mes de junio indican que el 40% de las empresas han descendido su facturación con respecto el mismo periodo del año pasado.

Por otro lado, otro 40% mantiene su facturación, mientras que el 20% restante afirma que la ha aumentado en comparación con el séptimo mes de 2023. La secretaria general de PIME ha señalado que la dinámica es la misma que la temporada anterior: "nuestros visitantes vienen por menos días y un presupuesto muy cerrado, traduciéndose en menos dinero para la actividad de servicios turísticos". Sin embargo, María García confía en remontar la situación en los próximos meses.

En otro orden de cosas, la patronal ha asegurado que la reducción de la jornada laboral provocará una nueva pérdida de competitividad de las empresas de Menorca y la inestabilidad de su viabilidad futura.

Según los cálculos de PIME, la reducción de la jornada comportará un incremento de los costes salariales del 6,25%, al que cabrá sumar las revisiones de sueldos establecidas en los convenios colectivos, con lo que el aumento en algunos sectores alcanzará el 9,5%.

Finalmente, entienden que la reducción no es asumible si no llega acompañada de bonificaciones al esfuerzo empresarial o no se decide desde la negociación colectiva y los incentivos a las empresas.