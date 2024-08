El Caixer Batle de Es Migjorn le costó aceptar el cargo "por respeto a la fiesta"

El Caixer Batle de las fiestas de Sant Cristòfol de Ses Corregudes, Bosco Moll, se ha mostrado ilusionado por representar al Ayuntamiento de Es Migjorn en la 'qualcada' y ha reconocido en el programa especial Más de Uno Menorca realizado desde el restauranteEs Chic que le costó dar una respuesta afirmativa a la propuesta de la alcaldesa: "me lo pensé porque yo siempre he tenido mucho respeto a la fiesta y es un cargo muy importante como para no tomárselo en serio".

Moll montará a un caballo de su propiedad que conoce a la perfección. De hecho, de los doce años de experiencia en las fiestas, ocho de ellos los ha disfrutado con el mismo equino. A pesar de su trayectoria, el Caixer Batle ha asegurado que los nervios "siempre están presentes", aunque una vez se inician los actos protocolarios esta sensación va desapareciendo.

Por otro lado, Bosco Moll agradece la llegada del viento de Tramontana previsto para el fin de semana, así como la colocación por parte del consistorio de unas lonas que permitirán a la comitiva de Caixers de zonas de sombra en todo el recorrido.

Un total de 33 Caixers por día participarán en los dos 'Jaleo' de fiestas. A causa de las reducidas dimensiones de la plaza, la entrada será de uno en uno, excepto del Caixer Batle que lo hará con el Caixer Capellà.

La previsión es que Bosco Moll salga este sábado del domicilio situado en la calle Alsina a las 19.00 horas.