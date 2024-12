El PP anuncia el voto contrario a los presupuestos de Maó y todo queda en manos de la agrupación Ara Maó

El PP ha anunciado su voto contrario a la propuesta de presupuestos del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Maó para 2025. Así lo ha anunciado a Más de Uno Menorca la portavoz de los populares en el consistorio, Virginia Victori, al considerar que las cuentas "no responden a las necesidades de los ciudadanos".

Victori ha señalado que no se proponen inversiones en el acantilado, asfaltado, obra pública o en Medio Ambiente, entre otras cuestiones. El principal partido de la oposición cree que la posibilidad de prorrogar los presupuestos no es descabellada: "tiene once millones de euros asegurados gracias a los gobiernos del PP, el autonómico y el insular".

Además, lamentan que no se aborde la crisis del agua y que no se contemple inversiones en infraestructuras básicas como las mejoras en las vías públicas.

La agrupación de electores Ara Maó tiene la llave para lograr un acuerdo, aunque en las últimas horas ha criticado la falta de inacción del equipo de gobierno por la crisis del agua. Las relaciones entre socialistas y Ara Maó no son buenas, y prorrogar las cuentas de 2024 es ahora mismo el escenario más probable.

El pleno de presupuestos se celebrará este jueves a las 19 horas.