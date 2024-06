Vox acude a los tribunales para que ordenen la retirada de la bandera LGTBI en el Parlament

LEER MÁS Palma acoge este viernes la manifestación LGTBI que acabará con una fiesta en la Intermodal

Los servicios jurídicos de Vox han presentado una demanda ante los tribunales solicitando que se ordene la retirada de la bandera LGTBI de la fachada del Parlament balear como medida cautelarísima. Según han informado fuentes del partido, la demanda se ha presentado este viernes por la mañana, después de que el Parlament haya colgado la bandera de una de sus ventanas de la fachada que da a la calle Conquistador. La enseña se retirará por la noche, como se ha hecho otros años, según han indicado desde el Parlament.

La decisión de colgar la bandera viene refrendada por un acuerdo de la Mesa a instancias de MÉS per Mallorca, con los votos a favor de PSOE y PP y en contra del único miembro de Vox, el presidente Gabriel Le Senne. Éste calificó de "traición" del PP su voto a favor de colgar la bandera, argumentando que tenían un acuerdo por el que sólo se exhibirían símbolos distintos de los oficiales por unanimidad.

Mientras, la portavoz adjunta 'popular', Marga Durán, matizaba que el PP trató de incluir ese requisito a través de una enmienda a una proposición no de ley para colgar la bandera este año. En aquel debate finalmente no se incorporó la enmienda, de manera que el pleno aprobó colgar la bandera independientemente de que tuviera o no un consenso unánime.